مدير "المدني": قيادة المملكة أولت ضيوفَ الرحمن اهتمامَها وسخّرت إمكاناتها لخدمتهم

أكّد مديرُ عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، خلال الجلسة الحوارية؛ "جهودَ الدفاع المدني التوعوية في تحقيق سلامة ضيوف الرحمن" في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، بمحافظة جدة، خلال الفترة من 26 - 29 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 8 - 11 يناير 2024م؛ أن قيادة المملكة أولتْ حجاجَ بيت الله الحرام اهتمامَها، وسخّرت جميعَ إمكاناتها التقنية والبشرية والمادية في خدمتهم وسبل راحتهم وأداء نسكهم بسلام وأمن واطمئنان.