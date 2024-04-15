برئاسة المملكة.. بدء اجتماع الفريق العربي لمتابعة اتفاقيات التصحر والتنوع البيولوجي

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع "22" للفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي، برئاسة المملكة ومشاركة ممثلي عدد من الدول العربية.
ومثّل المملكة في الاجتماع الوكيل المساعد لوزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون الدولية والمناخ عبده قاسم الشريف.
وأوضح مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بالجامعة العربية الدكتور محمود فتح الله، أن الاجتماع سيناقش عددًا من البنود؛ منها متابعة مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، والمبادرة التي أطلقتها الأمانة العامة في جناح الجامعة العربية بشأن تغير المناخ حول الحلول إلى الطبيعة.
وأشار "فتح الله" إلى أنه من المقرر أن يُعقد على هامش أعمال الاجتماع ورشة عمل للمفاوضين المختصين باتفاقيتي التصحر والتنوع البيولوجي حول التحضير لأعمال مؤتمرات الأطراف، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.