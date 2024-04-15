برئاسة المملكة.. بدء اجتماع الفريق العربي لمتابعة اتفاقيات التصحر والتنوع البيولوجي

وأوضح مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بالجامعة العربية الدكتور محمود فتح الله، أن الاجتماع سيناقش عددًا من البنود؛ منها متابعة مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، والمبادرة التي أطلقتها الأمانة العامة في جناح الجامعة العربية بشأن تغير المناخ حول الحلول إلى الطبيعة.