"الأرصاد" يُنبّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة وموجة حارة وشبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجموم وخليص والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الكامل والخرمة والمويه وتربة، وأمطارًا غزيرة وسيولاً على العرضيات وأضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.