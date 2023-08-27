"الأرصاد" يُنبّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة وموجة حارة وشبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وجازان والباحة وعسير ونجران).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجموم وخليص والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الكامل والخرمة والمويه وتربة، وأمطارًا غزيرة وسيولاً على العرضيات وأضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا والعيص والمدينة المنورة. وتشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً على الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا خفيفة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة وانعدامًا في الرؤية وسيولاً. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد أيضًا منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام للرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان. وتشهد أمطارًا غزيرة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وأمطارًا خفيفة على فرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.