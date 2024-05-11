طريق الجمالة معلم أثري وحضري وإنساني يربط الطائف بمكة المكرمة

قاهر القوافل وأقدم الطرق الأثرية "درب الجمالة الحجري" ويعد إرثًا حضاريًا وإنسانيًا ذا قيمة تاريخية عظيمة، يعود تاريخه إلى أكثر من 1000 عام، حيث كان يستخدمه المشاة حتى عام 1380هـ قبل إنشاء طريق الكر المزدوج الرابط بين محافظة الطائف ومكة المكرمة في التنقل للحج ونقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية على ظهور الجمال شهد عملية تطوير في القرن الخامس الهجري؛ كما يذكر بعض المؤرخين أنه كان يتسع للمشاة والدواب.