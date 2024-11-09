محليات

مؤكِّدًا حرصَه على الذوق العام.. "مهرجان واجهة محايل" يتبرّأ من المقاطع "غير اللائقة"

"العسيري": التصوير تم خارجًا ولم يتمّ التنسيق بشأنه.. والمقاطع انتهت بالحذف