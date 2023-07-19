"السعودية للخدمات الأرضية" تحتفي بتخريج 170 متدربًا ومتدربة من برامجها

احتفلت الشركة "السعودية للخدمات الأرضية"، بتخريج 170 متدربًا ومتدربة من البرنامج التدريبي LEAD 1، والبرنامج التدريبي LEAD 2، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة رائد بن حسن الإدريسي والرؤساء التنفيذيين ورؤساء الأقسام والقطاعات.
ويعتر البرنامجان التدريبيان LEAD 1 وLEAD 2، من البرامج التدريبية المتكاملة الهادفة لإعداد الكوادر القيادية في مختلف التخصصات، بما يساعد على تحقيق المعدلات التشغيلية المستهدفة، ويرتقي بمستوى الخدمات للمسافرين والشركاء من شركات الطيران الوطنية والعالمية.
وعبّر رائد بن حسن الإدريسي، عن خالص التهنئة وأطيب التمنيات لخريجي هذه البرامج التدريبية من أبناء وبنات الوطن، الذين يشكلون إضافة جديدةً وهامة لإمكانات الشركة السعودية للخدمات الأرضية، ودورها الريادي في خدمة المنظومة التشغيلية لشركات الطيران الوطنية والعالمية بمطارات المملكة، وتطبيق الأنظمة واللوائح المتعلقة بخدمات النقل الجوي؛ وفق أعلى مستويات الجودة.
وأكد الإدريسي حرص الشركة السعودية للخدمات الأرضية على إعطاء الأولوية لبرامج إعداد وتأهيل كوادرنا الوطنية؛ باعتبارهم العنصر الحاسم في تحقيق الإنجازات والنجاحات حاضرًا ومستقبلًا؛ حيث تؤكد كوادرنا الوطنية المبدعة في كل يوم وفي كل مجال، دورها الحيوي في تحقيق التقدم وخدمة الازدهار التنموي والحضاري وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تتواصل مراحلها التطبيقية في أرجاء الوطن الغالي بتوجيهات سديدة من قائد مسيرتنا المباركة، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، أيدهما الله.
وتَطَرق "الإدريسي" إلى الدور المتميز لأكاديمية التدريب بالشركة السعودية للخدمات الأرضية في تقديم أفضل البرامج التدريبية، بالشراكة والتعاون مع الهيئات التدريبية المتخصصة في إعداد الكوادر القيادية؛ مما كان له الأثر الإيجابي في توفير الكوادر الوطنية عالية الكفاءة والتأهيل، من خلال برامج تدريبية عديدة ومن بينها برنامج "جدارة"؛ بما يخدم خطة التعاقب الوظيفي التي بدأت الشركة في تطبيقها في عام 2021؛ حيث أسفرت عن ترقية وشغل ما يقارب 700 وظيفة قيادية؛ مشيرًا في ذات السياق إلى أن هذا الدور الرائد للأكاديمية، لا يقتصر فقط على توفير متطلبات الشركة من البرامج التدريبية؛ وإنما خدمة قطاعات عديدة في المملكة في إطار رسالتها في خدمة المجتمع، وبما يساعد على توطين الوظائف في مختلف المجالات.
جدير بالذكر أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية، تقدم خدماتها المتكاملة، لأكثر من 100 مليون مسافر، على متن حوالى 700 ألف رحلة في المتوسط على مدار العام، في عدد 28 مطارًا داخل المملكة، كما حظيت البرامج التدريبية بالأكاديمية مؤخرًا، باعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" في مجالات الطيران العام والسلامة، وخدمات الركاب، وخدمات الساحة، ومراقبة الحمولة؛ بما يعزز من مكانتها الرائدة بين الصروح التدريبية المتميزة بالمملكة.