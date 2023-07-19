"السعودية للخدمات الأرضية" تحتفي بتخريج 170 متدربًا ومتدربة من برامجها

وتَطَرق "الإدريسي" إلى الدور المتميز لأكاديمية التدريب بالشركة السعودية للخدمات الأرضية في تقديم أفضل البرامج التدريبية، بالشراكة والتعاون مع الهيئات التدريبية المتخصصة في إعداد الكوادر القيادية؛ مما كان له الأثر الإيجابي في توفير الكوادر الوطنية عالية الكفاءة والتأهيل، من خلال برامج تدريبية عديدة ومن بينها برنامج "جدارة"؛ بما يخدم خطة التعاقب الوظيفي التي بدأت الشركة في تطبيقها في عام 2021؛ حيث أسفرت عن ترقية وشغل ما يقارب 700 وظيفة قيادية؛ مشيرًا في ذات السياق إلى أن هذا الدور الرائد للأكاديمية، لا يقتصر فقط على توفير متطلبات الشركة من البرامج التدريبية؛ وإنما خدمة قطاعات عديدة في المملكة في إطار رسالتها في خدمة المجتمع، وبما يساعد على توطين الوظائف في مختلف المجالات.