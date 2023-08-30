نائب أمير جازان يتابع تداعيات الحالة المطريّة والتقلُّبات الجوية بالمنطقة

ووجّه نائب أمير المنطقة محافظي المحافظات، وأمين المنطقة، ومديري الدفاع المدني والنقل، والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ للاطلاع على تطورات الحالة المطرية الموسمية والإجراءات التي تمّت حيالها، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ، لا سمح الله، من خلال تفعيل خطط الحماية والسلامة؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.