انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السابع لأمراض النساء والولادة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة والمعتمد بـ 25 ساعة تعليم طبي

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السابع لأمراض النساء والولادة، الذي تنظمه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب بمستشفى الصحافة ، تحت شعار " صحتها.. مهمتنا..رؤية واحدة "، والمعتمد من الهيئة السعودية بواقع 25 ساعة تعليم طبي مستمر، وذلك بمشاركة 23 متحدثاُ من الخبراء العالميين والمحليين، يقدمون فيه "31" محاضرة وأربع ورش عمل.
حيث بدأ حفل المؤتمر بكلمة رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة شازيه مقصود استشارية النساء والولادة، والتي قالت فيها أن هذه النسخة من المؤتمر تتميز بمشاركة نخبة من الخبراء وتنوعاً في الجلسات العلمية فيما يخص صحة الأم والجنين والجراحات النسائية المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة أفضل السبل للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة في هذا التخصص، الأمر الذي يتيح الفرصة أمام المشاركين لتحديث معارفهم، مشيرة إلى أن اللجنة العلمية بذلت جهداً كبيراً لإخراج المؤتمر بالصورة اللائقة، وبالشكل الذي يحقق الفائدة على المشاركين.
بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الموضوعات التي يناقشها المؤتمر والمتعلقة بصحة المرأة ومستقبل أمراض النساء والولادة.
ثم ألقى الدكتور أيمن الخضراء الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية كلمته، التي رحب في مستهلها بالخبراء والعلماء المشاركين والحضور والشركات الراعية.
مؤكداً على التزام المجموعة بالاستمرار في تنظيم مثل هذه الأنشطة العلمية والتعليمية، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها الطبية والمجتمعية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، لرفع جودة وكفاءة الممارسين الصحيين في كافة التخصصات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإستثمار في صحة المراة هو إستثمار للمجتمع، إذ يسعى هذا المؤتمر لضمان حصول كل أم ومولود على أفضل رعاية ممكنة.
وأضاف د. الخضراء أن المجموعة قامت بتدريب أكثر من "3000" ممارس صحي بالتعاون مع جامعات محلية وإقليمية وعالمية، كما تنظم "47" برنامج للزمالة بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية وتخرج منها أكثر من 300 طبيب سعودي وسيتم تخريج 220 ممارس صحي هذا العام ، وأنشأت مركز الدكتورسليمان الحبيب للأبحاث الطبية، وأطلقت جائزة الدكتور سليمان الحبيب للتميز البحثي، بالإضافة إلى إطلاق عدد من البرامج التدريبية النوعية.
ثم تفضل راعي الحفل الأستاذ الدكتور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي الأول لشؤون الأطباء بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بتكريم الشركات الراعية والشريكة في إنجاح هذا المؤتمر، ومن ثم تم التقاط صور تذكارية جمعت العلماء المتحدثين وأعضاء اللجنة العلمية، ثم قام أ.د. الحربش بافتتاح المعرض المصاحب ، والذي تشارك فيه مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة.