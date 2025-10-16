انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السابع لأمراض النساء والولادة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة والمعتمد بـ 25 ساعة تعليم طبي

حيث بدأ حفل المؤتمر بكلمة رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة شازيه مقصود استشارية النساء والولادة، والتي قالت فيها أن هذه النسخة من المؤتمر تتميز بمشاركة نخبة من الخبراء وتنوعاً في الجلسات العلمية فيما يخص صحة الأم والجنين والجراحات النسائية المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة أفضل السبل للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة في هذا التخصص، الأمر الذي يتيح الفرصة أمام المشاركين لتحديث معارفهم، مشيرة إلى أن اللجنة العلمية بذلت جهداً كبيراً لإخراج المؤتمر بالصورة اللائقة، وبالشكل الذي يحقق الفائدة على المشاركين.