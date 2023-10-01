كأول تطبيق.. "فلاورد" يوفّر خدمة توصيل الوثائق ومستلزمات تخرج مميّزة لطلاب وطالبات جامعة الملك سعود

وقال الرئيس التنفيذي للنمو في فلاورد، السيد محمد العريفي: "يشرفنا التعاون مع الجامعة الأولى على مستوى المملكة، جامعة الملك سعود المرموقة، والتي تشاركنا التزامنا في خدمة المجتمع ورؤيتنا لدعم شباب المستقبل في تحقيق طموحهم، ونحن فخورون بكوننا مع جامعة الملك سعود أول جهتين تقومان بتوفير هذه الخدمة المميزة في العالم، فنحن في فلاورد دائماً نسعى لتوفير حلول مبتكرة، سواء كان ذلك في تقديم خدماتنا أو في شراكاتنا، ونأمل أن تتكلل هذه الاتفاقية الاستراتيجية بالنجاح".