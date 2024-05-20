استقبالٌ حافلٌ لأبطال المملكة في "آيسف" و"آيتكس" 2024 بمطار جدة

شَهِدَ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مساء أمس، استقبالًا حافلًا للطلاب والطالبات أبطال المملكة العائدين من المشاركة في منافسات المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2024، الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية ومنافسات معرض آيتكس 2024 الدولي الذي أقيم في ماليزيا؛ حيث كان في مقدمة المستقبلين المديرُ العام للتعليم بمحافظة جدة "منال اللهيبي"، والشركاء الداعمون والمحفزون لقدرات الطلاب ومواهبهم، وعدد من قيادات التعليم ومسؤولي المطار، إلى جانب حضور جمع غفير من أولياء أمور الطلبة وأسرهم الذين غمرتهم مشاعر البهجة والفرح بالإنجاز الوطني الذي حققه الأبناء في المحفلين الدوليين.