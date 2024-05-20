استقبالٌ حافلٌ لأبطال المملكة في "آيسف" و"آيتكس" 2024 بمطار جدة

شَهِدَ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مساء أمس، استقبالًا حافلًا للطلاب والطالبات أبطال المملكة العائدين من المشاركة في منافسات المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2024، الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية ومنافسات معرض آيتكس 2024 الدولي الذي أقيم في ماليزيا؛ حيث كان في مقدمة المستقبلين المديرُ العام للتعليم بمحافظة جدة "منال اللهيبي"، والشركاء الداعمون والمحفزون لقدرات الطلاب ومواهبهم، وعدد من قيادات التعليم ومسؤولي المطار، إلى جانب حضور جمع غفير من أولياء أمور الطلبة وأسرهم الذين غمرتهم مشاعر البهجة والفرح بالإنجاز الوطني الذي حققه الأبناء في المحفلين الدوليين.
ورفعت "اللهيبي" التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- على الإنجاز الوطني، كما قدّمت التهنئة للطلاب والطالبات وأسرهم ومعلميهم ومعلماتهم ولوزارة التعليم ولمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ولجميع مَن ساهم في دعم وتحفيز المواهب الطلابية وعزز بناء قدراتهم للوصول بهم لمراكز متقدمة على مستوى العالم، ونيلهم شرف تمثيل المملكة في أكبر المحافل العلمية العالمية "آيسف" و"آيتكس"؛ مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس ما يجده التعليم في المملكة من رعاية واهتمام ودعم لا محدود من قِبَل القيادة الرشيدة -أيدها الله- راجية للطلاب والطالبات كل التوفيق، وأن يواصلوا حصد الإنجازات ليكونوا في الصدارة عالميًّا.
يُذكر أن طلاب وطالبات المملكة حققوا ما مجموعه 114 ميدالية وجائزة كبرى وخاصة، تَمثلت في تحقيق 27 جائزة كبرى وخاصة خلال مشاركتهم في منافسات معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024"، الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصولهم على المركز الثاني في سلم الترتيب العالمي في دول العشرين بعد أمريكا في حصد الجوائز الكبرى في ذات المنافسة بمشاريع علمية مبتكرة شارك فيها طلاب وطالبات 70 دولة، كما حققوا في ختام منافسات معرض آيتكس 2024 الدولي للاختراعات والذي أقيم في ماليزيا، 3 جوائز كبرى، إلى جانب تحقيق 47 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية وكذلك 26 جائزة خاصة.
وعلى صعيد متصل تَمثل نصيب طلاب وطالبات مدارس تعليم جدة في تحقيق الإنجاز الوطني، من خلال إحراز 5 من الطلاب والطالبات لـ٤ جوائز كبرى وثلاث جوائز خاصة في آيسف 2024؛ حيث حقق المركزَ الثالث وجائزةً كبرى الطالب إلياس ماهر خان في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية، وحققت الطالبة لانا المزروعي جائزة كبرى والمركز الرابع في مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، كما حصلت الطالبة يارا البكري على المركز الرابع وجائزة كبرى في مجال علوم الأرض والبيئة، وحققت الطالبة تمارا راضي جائزة كبرى والمركز الرابع في مجال علوم النبات، إلى جانب حصول الطلبة إلياس خان ولانا المزروعي وليان القرافي على ثلاث جوائز خاصة في ذات المنافسة.
وفي منافسات آيتكس 2024 حقق طلبة مدارس تعليم جدة 3 ميداليات ذهبية وجائزتين خاصة، حققها كل من الطالب محمد عماد الجهني من مدارس الأقصى، والطالبة منال ممدوح العسكري من مدارس دار جنى الأهلية والطالبة غد طارق الشيخ من مدرسة دوحة الجزيرة الثانوية.