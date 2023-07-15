محليات

شرطة جازان تقبض على مخالف لترويجه 21 كجم حشيش

توقيفه واتخاذ الإجراءات وإحالته إلى جهة الاختصاص
شرطة جازان تقبض على مخالف لترويجه 21 كجم حشيش

قبضت شرطة منطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لترويجه "21" كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدّر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

شرطة جازان
الحشيش المخدر

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