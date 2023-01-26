بحفاوة الأب الحاني والمربّي.. شاهد كيف يستقبل معلم طلابه يوميًا بالرياض

وقد حظي المعلم "الفوزان" بإشادات وثناء أولياء الأمور ومدير التعليم بالمنطقة وزملائه في الميدان التربوي؛ حيث قال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي: "لم أجد رسالة مناسبة لليوم الدولي للتعليم إلا الموقف اليومي النبيل ومن سنوات طويلة للمعلم والمربي الفاضل عبدالسلام محمد الفوزان بمدرسة الإمام قالون الابتدائية الذي أسهم في التعليم الجيد، والذي يبدأ يومه بالاستقبال الأبوي عند دخول الطلاب للمدرسة، وأسهم في تعزيز قيم المثابرة والتسامح والانضباط والإيجابية".