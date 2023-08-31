القاهرة.. السعودية تؤكد حرصها على استقرار أسواق الطاقة ومواجهة التحديات المناخية

ونوه بأن المملكة من منطلق حرصها قامت على ترسيخ مبدأ التعاون والمشاركة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودفع عجلة التنمية في العديد من البلدان العربية والإسلامية، بتقديم الدعم سواءً من خلال تقديم المساعدات الثنائية أو من خلال الإسهام في المنظمات الإقليمية والدولية، ما أسهم في تعزيز الأثر التنموي والاستقرار الاقتصادي لدى الدول المستفيدة.