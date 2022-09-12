أعرف مستثمرين أقفلوا أنشطتهم.. كاتب سعودي: نعاني جشع مُلاك العقارات ورفع الإيجارات

شاب سعودي طموح يعمل في مجال الأعمال والتجارة وناجح جدًا في المجالات التي يعمل فيها، قرر أن يضيف نشاطًا جديدًا لأعماله فافتتح مطعماً جديداً في مدينة الرياض يتميّز بتقديم الأطباق الإيطالية اللذيذة وبأسعار معقولة، نجح المطعم منذ بداياته قبل 5 أعوام وحقق اسماً مشهوراً ذا سمعة رائعة في جودة الطعام لدى عملائه. قبل شهر قدّم صاحب المطعم عبر حسابه الشخصي في تويتر اعتذاراً لعملاء المطعم مع إبلاغهم بأنه تمّ إغلاق المطعم بسبب بعض الظروف المحيطة التي أبرزها مبالغة صاحب العقار الذي يعمل فيه المطعم برفع القيمة الإيجارية أضعافًا. خرج من هذا المجال وخسرنا مستثمرًا كان بالإمكان أن يتوسّع في نشاطه واستثماره.