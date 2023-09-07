الجمعيات الأهلية تحقق نموًّا بالإيرادات والمكاسب بـ22% في 2022 مقارنة بالعام المالي السابق

وتَطَرّق التقرير لعدد من المحاور، أبرزها مؤشرات الإيرادات، ومصاريف الجمعيات الأهلية، وحصة التبرعات، ودرجات الحوكمة، والإنفاق السنوي للجمعيات الأهلية؛ حيث حققت الجمعيات الأهلية في عام 2022 نموًّا بالإيرادات والمكاسب بنسبة 22% مقارنة بالعام المالي 2021م، وكان للتبرعات النقدية النصيب الأكبر منها بـ45% من إجمالي الإيرادات والمكاسب لنفس العام الحالي.