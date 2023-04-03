الثلث الأول من رمضان.. أكثر من 150 ألف مستفيد من خدمات النقل الترددي بالمدينة

الجدير بالذكر أن هيئة تطوير المدينة المنورة حددت 7 مسارات لتقديم خدمة "النقل الترددي" لنقل المستفيدين من وإلى المسجد النبوي ومسجد قباء، عبر 6 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي "ذهاباً وعودة" انطلاقاً من الاستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، فيما خصصت موقع الانطلاق السابع في مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.