"آل صايل": المملكة تولي اهتمامًا بالأسماء الجغرافية كمكون رئيسي للمعلومات الجيومكانية

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية مقرها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وتتولى مهام الإشراف عليها بحكم الاختصاص وبموجب تنظيمها لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير، كما تهدف اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية إلى توحيد الجهود ذات الصلة بالأسماء الجغرافية في المملكة من حيث الكتابة والضبط والتهجئة وكل ما يخص المعيار الوطني لها، بالإضافة إلى قاعدة بياناتها.