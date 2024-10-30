ضمن مشروع "ضوابط وإجراءات التحصيل" الجديد.. منع البنوك من حجز مستحقات نهاية الخدمة للعملاء

ومنها: منع استقطاع أكثر من قسط لكل عقد تمويل خلال الدورة الواحدة لإيداع الراتب ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي، أو عند وجود موافقة صريحة مسبقة من العميل على ذلك من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة، بجانب استقطاع القسط في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق، وحجز أو استقطاع مستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو موافقة صريحة مسبقة من العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة.