مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يستأصل ورمًا ضخمًا بالغدة النخامية سبّب مضاعفات حادة

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، عملية معقدة وناجحة لاستئصال ورم ضخم بالغدة النخامية باستخدام تقنية المنظار؛ منهيًا بذلك معاناة مراجعة عمرها 58 عامًا، مع حزمة أعراض حادة نتيجة لضغط الورم على الغدة والعصب البصري، ذكر ذلك د.محمد عارف استشاري جراحة المخ والأعصاب والأشعة التداخلية العصبية رئيس الفريق الطبي المعالج.
وقال د.عارف الحاصل على البورد الكندي: إن المراجعة كانت تعاني من عدة أعراض، أبرزها صداع حاد وضعف وتشوش بالنظر، ثم تتطور الأمر وفقدت القدرة على الإبصار بالعين اليسرى كليًّا، وأخضعها الفريق الطبي لفحوصات طبية دقيقة أبرزها التصوير بأشعة الرنين المغناطيسي بالصبغة والأشعة المقطعية وتحاليل الدم، وكشفت النتائج وجود ورم كبير ضاغط على الغدة النخامية والعصب البصري.
وتابع د.عارف أن الفريق الطبي أخضع الحالة لدراسة عميقة وخلص إلى خطة علاجية متكاملة، وأجرى عملية دقيقة عبر المنظار واستخدمت فيها تقنيات حديثة كالملاحة العصبية، وتم الدخول عبر الأنف، وقام الفريق الطبي باستئصال الورم بشكل كامل، وتحرير الغدة النخامية والعصب البصري من الضغط، ومضت العملية وفقًا للخطة العلاجية.
وتكللت جهود الفريق الطبي -ولله الحمد- بالنجاح، ونقلت المراجعة إلى العناية المركزة بحالة صحية مستقرة، وبقيت فيها لنحو 24 ساعة قيد المراقبة الطبية، قبل أن تحول إلى غرفة التنويم؛ حيث تحسنت خلالها حالتها الصحية مع العناية الطبية الحثيثة، ثم غادرت إلى منزلها مشيًا على قدميها، وأكدت صور أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بعد العملية استئصال الورم بالكامل، كما أن المراجعة تخلصت من كل الأعراض التي عانت منها قبل العملية؛ حيث استرجعت قدرتها على الإبصار بالعين اليسرى، وعادت لممارسة حياتها بصورة طبيعية.
وأوضح د.عارف أن نجاح العملية يمثل امتدادًا للنجاحات الطبية المتتالية التي حققها المستشفى منذ تشغيله، كما أنه تأكيد على الإمكانيات الكبيرة التي يحظى بها من حيث توفر الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات، ووجود أحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية.