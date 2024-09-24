مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يستأصل ورمًا ضخمًا بالغدة النخامية سبّب مضاعفات حادة

وتكللت جهود الفريق الطبي -ولله الحمد- بالنجاح، ونقلت المراجعة إلى العناية المركزة بحالة صحية مستقرة، وبقيت فيها لنحو 24 ساعة قيد المراقبة الطبية، قبل أن تحول إلى غرفة التنويم؛ حيث تحسنت خلالها حالتها الصحية مع العناية الطبية الحثيثة، ثم غادرت إلى منزلها مشيًا على قدميها، وأكدت صور أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بعد العملية استئصال الورم بالكامل، كما أن المراجعة تخلصت من كل الأعراض التي عانت منها قبل العملية؛ حيث استرجعت قدرتها على الإبصار بالعين اليسرى، وعادت لممارسة حياتها بصورة طبيعية.