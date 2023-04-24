مجلس التنفيذيين اللبنانيين يشكر السعودية على إجلاء 52 مواطنًا لبنانيًا من السودان

قدّم مجلس التنفيذيين اللبنانيين الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية على كل التسهيلات والمساعدة التي قدّمتها خلية الأزمة السعودية لإجلاء 52 مواطنًا من الجالية اللبنانية في السودان، واستقبالهم كضيوف للمملكة في مدينة جدة؛ تمهيدًا لعودتهم إلى وطنهم بالسرعة المرجوّة.
كذلك أشاد المجلس ببيان الخارجية اللبنانية بهذا الخصوص وبدور السفارة اللبنانية في الرياض ممثلة بالسفير اللبناني لدى المملكة الدكتور فوزي كبارة على جهوده الحثيثة للمساهمة في إتمام عملية إجلاء الرعايا اللبنانيين العالقين في السودان.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، أبلغت بإجلاء الـ52 شخصًا الذين أتوا أمس من الخرطوم في حافلة فجر اليوم الاثنين من مدينة بور سودان على متن سفينة للبحرية الملكية السعودية، متوجهين إلى مدينة جدة السعودية، إذ إنه لم يكن وصولهم المنتظر إلى بر الأمان ليتم لولا مساعدة المملكة وتقديمها كل الدعم والتسهيلات.