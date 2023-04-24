مجلس التنفيذيين اللبنانيين يشكر السعودية على إجلاء 52 مواطنًا لبنانيًا من السودان

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، أبلغت بإجلاء الـ52 شخصًا الذين أتوا أمس من الخرطوم في حافلة فجر اليوم الاثنين من مدينة بور سودان على متن سفينة للبحرية الملكية السعودية، متوجهين إلى مدينة جدة السعودية، إذ إنه لم يكن وصولهم المنتظر إلى بر الأمان ليتم لولا مساعدة المملكة وتقديمها كل الدعم والتسهيلات.