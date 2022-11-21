لا أتابع حتى الدوري المحلي.. كاتب سعودي: 4 أسباب جعلتني أحب كأس العالم

يجمع أمم الأرض في مناسبة سلمية

ويكشف "الأحمدي" عن أول الأسباب، ويقول: "اكتشفت أن متابعتي هذه المناسبة لا تعود فقط لأنها قمة المنافسات العالمية، بـل لوجود معان راقية في التقاء المنتخبات الوطنية ذاتها. اكتشفت أنني أحب كأس العالم، لأنه يجمع أمم الأرض ضمن مناسبة سلمية لا قتل فيها ولا دمار. لأنه يلبي رغـبتنا البدائية في الغلبة والتفوق دون أن يضر فعلاً بالطرف المهزوم. لأنه يمنح البشر فرصة التعارف والالتقاء دون الحاجة إلى لغة مشتركة غير قوانين كرة القدم. لأنه ينهي (ولو مؤقتًا) مظاهر التناحر الوطني والعقدي ويستبدلها بمظاهر التسامح والمحبة. لأنه المناسبة الوحيدة التي تلتقي فيها دول وشعوب تفصل بينها محيطات شاسعة ومسافات جغرافية هائلة، (فأين يمكن أن تلتقي قـطر والإكوادور، والسعودية والأرجنتين، وفرنسا وأستراليا، إلا في كأس العالم 2022)؟".