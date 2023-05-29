1.5 مليون رأس متوقع وصولها.. خطة "البيئة" تتفاعل لتأمين سوق المواشي قبيل الحج

وتفصيلًا، كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الإرساليات الحيوانية الواردة خلال موسم الحج؛ تأتي من عدة دول، ومن المتوقع وصول أكثر من مليون و500 ألف رأس من المواشي خلال موسم الحج؛ منها ما يقارب مليون رأس لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، وعبر محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.