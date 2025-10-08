بالصور "العقل" الأثرية.. ذاكرة الزلفي العتيقة بين الرمال والنقوش

تُجمع الروايات المحلية على أن العقلة نشأت في مطلع القرن الرابع الهجري، ضمن أكثر من مئة واحة متناثرة في نفود الثويرات ، سكنها عدد من الأسر الكريمة، منها: الفالح، العبدالقادر، الملحم، العوّاد، الحميدي، ثم التحق بهم غيرهم، ومنهم أسرة الطيار.