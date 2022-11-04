"إبداع الرسم" تستعرض لوحات فنية تحاكي الماضي والحاضر بالطائف

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات "إبداع الرسم" بمول قلب الطائف، بتنظيم قمة الأضواء للفعاليات الترفيهية، التي تستمر 60 يومًا. وحظيت الفعاليات بمشاركة عدد من الرسامين والرسامات الذين تميَّزوا بلوحاتهم الفنية التي تحاكي الماضي والحاضر.