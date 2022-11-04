"إبداع الرسم" تستعرض لوحات فنية تحاكي الماضي والحاضر بالطائف

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات "إبداع الرسم" بمول قلب الطائف، بتنظيم قمة الأضواء للفعاليات الترفيهية، التي تستمر 60 يومًا. وحظيت الفعاليات بمشاركة عدد من الرسامين والرسامات الذين تميَّزوا بلوحاتهم الفنية التي تحاكي الماضي والحاضر.
وتفصيلاً، أعلنت اللجنة المُنظِّمة للفعاليات فتح باب المشاركة للجميع من مبدأ تشجيع الرسامين والرسامات لاستعراض لوحاتهم الفنية للزوار من المواطنين والمقيمين.
وأشاد عدد من الزوار بمحتوى فعاليات الرسم، التي نالت إعجابهم بعدما استمتعوا بمشاهدة اللوحات الفنية التي تنوعت بين شخصيات الملوك والأمراء والفنانين.
يُشار إلى أن الفعاليات الترفيهية تشرف عليها الهيئة العامة للترفيه بعد أن تم إصدار التصاريح النظامية.