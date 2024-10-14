"التعاون الإسلامي" تدين تصاعد وتيرة جرائم الحرب في شمال قطاع غزة

وحمّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استمرار هذا العدوان والإرهاب المنظم الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 42.654 مواطنًا، وإصابة أكثر من 100.000 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلًا عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض، داعية إلى ضرورة فرض عقوبات على "إسرائيل" قوة الاحتلال، ومساءلتها عن جميع الجرائم والانتهاكات المستمرة.