اتخذ منزلاً وكراً.. القبض على شخص روَّج الحشيش والإمفيتامين

قبضـت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقـة القصيـم علـى مواطن اتخذ منزلاً وكراً لترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتَيْن، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبطت بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجـرى توقيفه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.