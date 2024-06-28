"أمانة الطائف" تكثف جهودها في طريق التحول إلى الاستدامة لتنمية القدرات البشرية الوطنية

ومن جهته، خصص أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي يوماً في كل أسبوع لمقابلة منسوبي الأمانة، والاستماع إلى مطالب الموظفين، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وتهيئة بيئة عمل مثالية تمكن الموظفين من أداء وظائفهم بكفاءة، وتقوم إدارة الموارد البشرية في الأمانة بتوجيه الموظفين الجدد لفهم ثقافة العمل البلدي، والأهداف التي تسعى الأمانة لتحقيقها، حتى تتوافق جهودهم معها، كما تم تعزيز طرق الاتصال الفعال للموظفين مع بعضهم البعض، وبينهم وبين الإدارة، مع توفير كافة متطلبات الإنجاز السريع للمعاملات مع منح الموظفين المرونة في أداء أعمالهم.