متحدث هيئة العقار: هناك شبكة رقابة إلكترونية على التعاملات العقارية كافة

وفي التفاصيل، قال "المفرج" إن هناك ربطًا إلكترونيًّا كاملاً مع الهيئة والعمليات كافة التي تتم في هذه المنصات، وهي تحت رقابة الهيئة، وتعتبر أحد المسارات الرئيسية في رقابة الهيئة.