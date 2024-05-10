متحدث هيئة العقار: هناك شبكة رقابة إلكترونية على التعاملات العقارية كافة

أوضح تيسير المفرج، المتحدث باسم هيئة العقار، أن هناك شبكة إلكترونية كاملة للرقابة على عمليات التعاملات العقارية كافة في السوق العقاري السعودي، بدءًا من عملية الربط الموجودة بين أكثر من منصة مع الهيئة العامة للعقار والمنصات الـ34 المرخصة للعمليات العقارية.
وفي التفاصيل، قال "المفرج" إن هناك ربطًا إلكترونيًّا كاملاً مع الهيئة والعمليات كافة التي تتم في هذه المنصات، وهي تحت رقابة الهيئة، وتعتبر أحد المسارات الرئيسية في رقابة الهيئة.
وتابع: يتم المسح الإلكتروني الشامل عن طريق شبكة إلكترونية متقدمة، تعمل عليها الهيئة العامة للعقار، ويتم من خلالها مسح المنصات والإعلانات كافة في مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من المواقع، وهي تخضع جميعها للرقابة الإلكترونية، ويتم معرفة أي مخالفة في هذا المجال.