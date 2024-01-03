حقق الرقم القياسي السنوي في تاريخه.. 42.7 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز خلال 2023

أعلنت مطارات جدة عن خدمة أكثر من 42.7 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، خلال العام الماضي 2023، بنسبة نمو 36%.
جاء ذلك مقارنةً بعام 2022 الذي سجّل خدمة 31.4 مليون مسافر، محققًا بذلك الرقم القياسي السنوي الأعلى للمسافرين في تاريخه.
ووفقًا للتقرير الإحصائي لمطارات جدة للعام 2023، بلغ إجمالي أعداد الرحلات عبر المطار 250 ألف رحلة، بزيادة 25% عن العام 2022، والذي لم يتجاوز 200 ألف رحلة.
وسجل المطار مناولة أكثر من 33.8 مليون حقيبة خلال 2023، كما تصدرت الصالة رقم (1) إجمالي الرحلات بواقع 179.9 ألف رحلة وبزيادة 16% عن 2022 الذي سجل 154.6 ألف رحلة.
وارتفعت أعداد الوجهات الدولية خلال 2023، بأكثر من 11% لتصل إلى 126 وجهة دولية تم تشغيلها من وإلى المطار مقارنة بـ 114 وجهة في 2022.
وجاءت رحلات "القاهرة - جدة" الأكثر طلبًا بين الوجهات الدولية، بواقع 4.8 مليون مقعد، كثاني أكثر الطرق الدولية ازدحامًا في العالم.
كما سجلت رحلات "الرياض - جدة"، الأكثر طلبًا للرحلات الداخلية بواقع 7.8 مليون مقعد، لتكون بذلك ثامن أكثر الطرق الداخلية ازدحامًا على مستوى العالم.
وسجلت مطارات جدة، العام الماضي 2023، تسجيل حركة تشغيلية قياسية في 22 يونيو؛ حيث بلغ عدد المسافرين 151 ألف مسافر، مقارنة بأكثر الأيام ازدحامًا في 2022، والذي بلغ 125 ألف مسافر.
كما سجل المطار، الأسبوع الأكثر ازدحامًا في العام 2023 م، للفترة "24 - 30 ديسمبر"، بإجمالي 979 ألف مسافر، مقارنة بالأسبوع الأكثر ازدحامًا في 2022، والذي شهد 815 ألف مسافر خلال "26 نوفمبر - 2 ديسمبر".
وتعكس الأرقام، النمو المتسارع للحركة التشغيلية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية؛ بهدف تقديم تجربة مسافر سهلة وميسرة.
ويتزامن نمو أعداد المسافرين، مع ما تشهده المملكة من نهضة تنموية ضخمة في كل القطاعات وعلى رأسها القطاع السياحي، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات بمختلف أنواعها، حيث تعد عوامل أسهمت في تزايد عدد ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والسياح عبر المطار الذي يعد بوابة الحرمين الشريفين، وكذلك الموقع المتميز للمطار الذي جعل منه محطة انطلاق حيوية للمسافرين وشركات الطيران العالمية.
وتتطلع مطارات جدة، إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بحلول 2030م.
يذكر أن "مطارات جدة" تعمل على إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتحديث البنية التحتية للمطار، والتوسع بخدمات ومرافق جديدة؛ لضمان أفضل أداء تشغيلي بأفضل المعايير العالمية؛ بما يجعل مطارات المملكة واجهة مشرفة لزوارها.