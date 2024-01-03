حقق الرقم القياسي السنوي في تاريخه.. 42.7 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز خلال 2023

ويتزامن نمو أعداد المسافرين، مع ما تشهده المملكة من نهضة تنموية ضخمة في كل القطاعات وعلى رأسها القطاع السياحي، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات بمختلف أنواعها، حيث تعد عوامل أسهمت في تزايد عدد ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والسياح عبر المطار الذي يعد بوابة الحرمين الشريفين، وكذلك الموقع المتميز للمطار الذي جعل منه محطة انطلاق حيوية للمسافرين وشركات الطيران العالمية.