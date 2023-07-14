"أمانة الطائف" تُشرك 400 متطوع ومتطوعة في مبادراتها المجتمعية الموسمية

وفي التفاصيل، أوضح أحمد بن حكم عسيري، المشرف على الإدارة العامة لتنمية القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الوزارة تعمل على تنمية المجتمع، والعمل على ازدهاره من خلال إتاحة الفرصة للشراكة المجتمعية.. مشيدًا بتفاعل أمانة الطائف مع أهداف الوزارة في دعم المبادرات والبرامج والأنشطة التي من شأنها خدمة المجتمع في مختلف المجالات، وبخاصة المجال البلدي وفق رؤية السعودية 2030؛ لتعزز تنمية المجتمع، وإيجاد حراك فاعل، يشترك فيه الجميع في عملية التنمية الشاملة؛ ما يعزز انتماء المواطنين لمجتمعهم ووطنهم، ويوفر نوعًا من التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، بالتعاون مع القطاع الثالث غير الربحي، ومساندة الأمانة في تقديم الخدمات بجودة عالية، تتماشى مع مبادرات جودة الحياة.