ما سبب اختفاء القمر مرة واحدة أو مرتين كل شهر؟.. "الزعاق": يوضح

فسّر خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، السبب وراء اختفاء القمر مرة واحدة أو مرتين كل شهر.
وأوضح "الزعاق" أن الشهور القمرية (الهجرية)، تولَد أول الشهر وتشب في منتصفه وتموت بنهايته؛ لافتًا إلى أن الولادة تنقسم لقسمين ولادة خفية غير مشاهدة وهي مرحلة الاقتران، وولادة مشاهدة وهي كسوف الشمس.
وأضاف في فيديو على حسابه بتويتر أنه خلال مرحلة الكسوف نشاهد القمر في رحم الشمس، ثم يبدأ في الانسلاخ من حمرة شعاعها، وبعد المغيب يظهر لنا الهلال الوليد.
وتابع أن القمر جزء معتم ليس به إضاءة، ويعكس ضوء الشمس الساقط عليه، ويدور حول الأرض في رحلة شهرية مدتها 29.5 يومًا، ولهذا السبب يكون الشهر القمري 29 أو 30 يومًا؛ فإذا كان الشهر 29 يومًا يختفي القمر ليلة واحدة، وإذا كان الشهر 30 يومًا فإنه يختفي ليلتين.
وأردف الزعاق، أن القمر يستريح خلال رحلته، في محطة كل ليلة يسميها العرب "منازل القمر"، وأشهر تلك المنازل هي "الإهلال"، وأجملها هي منزلة "الإبدار".