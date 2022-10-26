ما سبب اختفاء القمر مرة واحدة أو مرتين كل شهر؟.. "الزعاق": يوضح

وتابع أن القمر جزء معتم ليس به إضاءة، ويعكس ضوء الشمس الساقط عليه، ويدور حول الأرض في رحلة شهرية مدتها 29.5 يومًا، ولهذا السبب يكون الشهر القمري 29 أو 30 يومًا؛ فإذا كان الشهر 29 يومًا يختفي القمر ليلة واحدة، وإذا كان الشهر 30 يومًا فإنه يختفي ليلتين.