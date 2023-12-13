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"عبدالعزيز بن سلمان": منهجية "لا أريكم إلا ما أرى" دُفِنت.. وليس لأي دولة الحق في فرض أي منهجية لا تناسب الآخرين

قال: تحوّل الطاقة يُمكّننا من الموازنة بين تخفيض الانبعاثات ونشاطنا.. فريق متكامل من المملكة شارك في مفاوضات كوب 28