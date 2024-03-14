شاهد.. قوات التدريب بأمن العمرة وتنظيم الحشود ينتشرون بساحات الحرم المكي

وفي التفاصيل، قال العميد مسفر القحطاني لـ "سناب الداخلية" إن قوة التدريب من ضمن قوات أمن العمرة ومن مهامها توزيع الكثافة ومنع العكس في جميع المواقع التابعة لها، حيث يشمل نطاق مهامها الساحة الغربية والساحات الشمالية والوسطى والتوسعة السعودية الثالثة.