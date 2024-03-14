شاهد.. قوات التدريب بأمن العمرة وتنظيم الحشود ينتشرون بساحات الحرم المكي

ينتشر رجال الأمن بقوة التدريب بقوات أمن العمرة في الساحات الغربية والساحات الشمالية والوسطى والتوسعة السعودية الثالثة.
وفي التفاصيل، قال العميد مسفر القحطاني لـ "سناب الداخلية" إن قوة التدريب من ضمن قوات أمن العمرة ومن مهامها توزيع الكثافة ومنع العكس في جميع المواقع التابعة لها، حيث يشمل نطاق مهامها الساحة الغربية والساحات الشمالية والوسطى والتوسعة السعودية الثالثة.
وبث الحساب صوراً لجهود رجال الأمن بالقوة وهم يتولون إدارة الحشود وتنظيم المشاة في ساحات الحرم المكي الشريف بينما ينعم ضيوف الرحمن بأداء نسكهم بكل أمن وطمأنينة.