لجنة الأحياء العشوائية بجدة تدفع الإيجار لـ17 ألف أسرة بـ374 مليوناً و500 ألف ريال

وأوضحت اللجنة أن الدولة تُقدّم حزمة من الخدمات المجانية للمواطنين من سكان الأحياء العشوائية المشمولة بالإزالة، ويأتي في مقدمتها توفير السكن المؤقت ودفع الإيجار الذي استفاد منه 17911 أسرة، كما تم توظيف 269 مواطنًا ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة لقرابة 95 ألف خدمة شملت السلال الغذائية وسقيا الماء والوجبات والأدوية وحليب الأطفال ونقل العفش.