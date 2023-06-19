سجن وتغريم وإبعاد.. "الأمن العام": 4 عقوبات لناقل مَن لا يحمل تصاريح حج نظامية

شدّد الأمن العام، على أن "كل مَن يتم ضبطه وهو ينقل مَن لا يحملون تصاريح حج نظامية سيُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50) ألف ريال، والإبعاد من المملكة إن كان وافداً".
وفي التفاصيل، أوضح الأمن العام أنه "يعاقب كل مَن يتم ضبطه وهو ينقل مَن لا يحملون تصاريح حج نظامية بالآتي: السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدّد الغرامة المالية بتعدُّد المخالفين المنقولين".
وأضاف: كما تتم "المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف؛ إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول المملكة وفقاً للمدّد المحدّدة نظاماً".