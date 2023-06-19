سجن وتغريم وإبعاد.. "الأمن العام": 4 عقوبات لناقل مَن لا يحمل تصاريح حج نظامية

شدّد الأمن العام، على أن "كل مَن يتم ضبطه وهو ينقل مَن لا يحملون تصاريح حج نظامية سيُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50) ألف ريال، والإبعاد من المملكة إن كان وافداً".