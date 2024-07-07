"تعليم الرياض" يدعو الأسر لمشاركة أبنائهم في التخطيط لاستثمار أوقات الفراغ

ولفت المتحدث الرسمي لـ"تعليم الرياض" عبدالسلام الثميري، إلى أن الإدارة تسعى من خلال إعداد الرسائل الاتصالية والإعلامية إلى طرح العديد من الأساليب والطرق للاستفادة من الإجازة الصيفية، إضافة إلى التوعية بأهمية تنظيم الوقت خلال الإجازة وغيرها، ووضع خطة خاصة للاستفادة من الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بما يتناسب مع المراحل العمرية للطلاب والطالبات.