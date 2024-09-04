جراحة نادرة.. إنقاذ مقيم تعرّض لنزيف بالشريان الأبهر بالمدينة المنورة

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر إلى طوارئ المستشفى الرئيسي بمدينة الملك سلمان الطبية، وهو يعاني من ألم حادّ في الصدر، وأظهر الفحص المبدئي ارتفاعًا شديدًا في ضغط الدم، وبالرجوع إلى تاريخه المرضي وجد أنه يعاني ارتفاعًا مزمنًا في ضغط الدم وضعفًا شديدًا في عضلة القلب مع بداية علامات قصور في وظائف الكلى.