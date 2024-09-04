جراحة نادرة.. إنقاذ مقيم تعرّض لنزيف بالشريان الأبهر بالمدينة المنورة

تمكّن فريق طبي متخصص بجراحة الأوعية الدموية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنقاذ حياة مقيم من الجنسية المصرية بالعقد الرابع من العمر تعرّض لنزيف بالشريان الأبهر العلوي؛ مما أدى إلى تجمع دموي كبير في الجهة اليسرى من الصدر.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر إلى طوارئ المستشفى الرئيسي بمدينة الملك سلمان الطبية، وهو يعاني من ألم حادّ في الصدر، وأظهر الفحص المبدئي ارتفاعًا شديدًا في ضغط الدم، وبالرجوع إلى تاريخه المرضي وجد أنه يعاني ارتفاعًا مزمنًا في ضغط الدم وضعفًا شديدًا في عضلة القلب مع بداية علامات قصور في وظائف الكلى.
وبيّن التجمع أن نتائج الأشعة المقطعية الصبغية للشرايين أظهرت وجود قرحة نازفة في الشريان الأبهر العلوي؛ مما أدى إلى تجمع دموي كبير في الجهة اليسرى من الصدر، أدى إلى ضمور الرئة اليسرى.
وأضاف التجمع: أنه على الفور تم نقل المريض لغرفة العمليات، وعمل دعامة للشريان الأبهر الصدري في وقت لم يتجاوز الساعة، تكللت ولله الحمد بالنجاح وتحسنت حالة المريض بعد إكمال الخطة العلاجية، وغادر المستشفى بصحة جيدة. وتعدّ هذه الحالة من الحالات النادرة مع نسبة وفاة تصل إلى أكثر من 90%.