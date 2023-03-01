"مختص": المشاركة في الدخل أسلوب تعاقد جديد بين القطاعين الحكومي والخاص وهذه تفاصيله

وحول الشروط أشار ابن مسفر إلى عدة شروط يجب أن يتضمنها عقد المشاركة في الدخل، ومن هذه الشروط طبيعة ونطاق السلع والخدمات التي يجب على الشريك الخاص تأمينها وشروط تأمينها، وتحديد أسس توزيع المخاطر بين أطراف العقد، مثل المخاطر المرتبطة بتعديل الأنظمة واللوائح السارية وما في حكمها، أو المخاطر المرتبطة بالقوة القاهرة، والتعويضات المقررة بحسب الأحوال، وتحديد ملكية الأصول وحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن العقد وطبيعتها، وتحديد التزامات الأطراف المتعلقة بذلك بعد إنهاء أو انتهاء العقد، ويجوز أن يتضمن العقد فرض غرامة تأخير، أو شرطاً جزائياً، أو تعويضاً؛ نتيجة إخلال أي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويحدد العقد آلية حساب ذلك بموافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه منح الشريك الخاص الحق في تحصيل الإيرادات لمصلحته مباشرة لقاء السلع والخدمات التي يقدّمها؛ وفقاً للعقد، وكذلك تحصيل الإيرادات العامة المرتبطة بالعقد بما في ذلك الرسوم والضرائب والغرامات لحساب الخزينة العامة للدولة، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك، وآليات توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامة، وفقاً لأحكام نظام إيرادات الدولة، ويجب تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها ووفقاً للنماذج والأساليب المحددة بموجب نظام إيرادات الدولة، على أن يتحمل الشريك الخاص مخاطر تحصيلها في حال مباشرته عملية التحصيل.