نائب وزير السياحة خلال منتدى "مسك": رحلة تحوّل السعودية غير مسبوقة وتخلق فرصاً واعدة للشباب

شاركت الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائب وزير السياحة، في جلسة حوارية خلال منتدى مسك العالمي 2024، تناولت خلالها أهمية الرحلة التحولية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، ووصفتها بغير المسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكّدت الأميرة هيفاء خلال الجلسة، أن رحلتها الشخصية تلخصت في ثلاثة دروس رئيسة، أولها أهمية استيعاب حجم الجهود المبذولة ومعرفة الدور الذي يلعبه كل فرد في هذه القصة الكبرى، كما أن التحلي بالمرونة والتكيف مع التغيرات السريعة يُعد مفتاح النجاح في العصر الحالي.
وقالت: "لا مكان للمستحيل في المملكة العربية السعودية، ومبارك علينا جميعاً أن المملكة أثبتت للجميع أنه لا مستحيل لتحقيق التقدم والتطور"، مشيرة إلى أن الجيل الحديث يتميز بتفاصيل فريدة.
وشددت الأميرة هيفاء بنت محمد على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الأساسية، واستيعاب مخرجات تقنيات الاتصال، داعية الشباب إلى مواكبة مستجداتها، وأن النجاح يتطلّب الصبر والإصرار.
وفي ختام كلمتها، أشارت نائب وزير السياحة إلى أن الجهود الوطنية المبذولة أسهمت في توفير بيئة تمكّن وتدعم الشباب لتحقيق طموحاته، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.