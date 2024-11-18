نائب وزير السياحة خلال منتدى "مسك": رحلة تحوّل السعودية غير مسبوقة وتخلق فرصاً واعدة للشباب

وأكّدت الأميرة هيفاء خلال الجلسة، أن رحلتها الشخصية تلخصت في ثلاثة دروس رئيسة، أولها أهمية استيعاب حجم الجهود المبذولة ومعرفة الدور الذي يلعبه كل فرد في هذه القصة الكبرى، كما أن التحلي بالمرونة والتكيف مع التغيرات السريعة يُعد مفتاح النجاح في العصر الحالي.