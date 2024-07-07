كيف تفرق بين مستحضر بيطري سليم وآخر تالف؟.. تنبيه من "الزراعة" لمربي المواشي

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في الإرشاد الزراعي، أن سوء تخزين المستحضرات البيطرية يفقدها مفعولها ويضر بصحة الحيوان، مبينة لمربي المواشي كيفية التفريق بين العبوات السليمة والعبوات التالفة من سوء التخزين.
وفي التفاصيل، دعا الإرشاد الزراعي ، مربي المواشي إلى التأكد دائماً من إعطاء الحيوان الأدوية الآمنة والمحفوظة بشكل جيد وفق اشتراطات الشركات المشغلة.
وأشار إلى أن عبوة المستحضر البيطري التى لم تتعرض لسوء التخزين تتميز بـ"الغطاء سليم، والمكونات متجانسة، وعدم تغير اللون، ولا تحتوي على رواسب صلبة".
وعن العبوة التى تعرضت لسوء التخزين، أوضح "الإرشاد الزراعي" أن العبوة التى تعرضت لسوء التخزين تكون منتفخة الغطاء، ومنفصلة المكونات، ومتغيرة اللون، ومتجمدة الراسب.
وأرفق "الإرشاد الزراعي" صورة عبر إنفوجراف معلوماتي وقال: "الصورة المرفقة لمضاد حيوي (بنسلين) تعرض لدرجات حرارة مرتفعة داخل غرفة غير مبردة مما أدى إلى تلفه".