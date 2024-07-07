كيف تفرق بين مستحضر بيطري سليم وآخر تالف؟.. تنبيه من "الزراعة" لمربي المواشي

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في الإرشاد الزراعي، أن سوء تخزين المستحضرات البيطرية يفقدها مفعولها ويضر بصحة الحيوان، مبينة لمربي المواشي كيفية التفريق بين العبوات السليمة والعبوات التالفة من سوء التخزين.