مذكرة تفاهم بين الرياض وبغداد لإعادة ترميم مستشفى ابن الخطيب

وكان مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، قد تعرض لحريق كبير راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح، وفي حينه أعلنت السفارة السعودية في العراق، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجّه بالتبرع لإعادة تهيئة مستشفى "ابن الخطيب" المنكوب في بغداد.