مذكرة تفاهم بين الرياض وبغداد لإعادة ترميم مستشفى ابن الخطيب

وقّعت المملكة والعراق مذكرة تفاهم تنصّ على إعادة ترميم مستشفى ابن الخطيب في بغداد، وذلك تنفيذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وكان هذا المستشفى مخصصًا لمرضى ومصابي كورونا، وسارعت المملكة باتخاذ هذا القرار عن طريق سفارتها في بغداد، حيث تم إبلاغ الجانب العراقي أن خادم الحرمين تبرع بالمبلغ اللازم لإعادة تأهيل هذا المستشفى.
ويمثل هذا المستشفى أهمية كبيرة لأهالي بعقوبة في ديالى.
وكان مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، قد تعرض لحريق كبير راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح، وفي حينه أعلنت السفارة السعودية في العراق، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجّه بالتبرع لإعادة تهيئة مستشفى "ابن الخطيب" المنكوب في بغداد.
وحسب بيان السفارة، فإن "الرياض أعلنت أيضاً استقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها في مستشفيات المملكة على نفقة خادم الحرمين الشريفين".