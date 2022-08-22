آثار الأمطار الغزيرة تُهدِّد السكان ومرتادي الطريق الدولي بـ"درب جازان"

لا تزال آثار الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها محافظة الدرب شمال منطقة جازان خلال اليومَيْن الماضيَيْن تُهدِّد السكان والمارة والمسافرين على الطريق الدولي، الذي يشق محافظة الدرب، وسط مطالبات بإزالة الأتربة ومُخلَّفات السيول التي لا يزال الطريق يشهدها، فضلاً عن المستنقعات المنتشرة وسط الأحياء.