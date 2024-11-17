تربط المملكة بموانئ الإمارات والكويت.. إضافة خدمة الشحن "EJBS" إلى ميناء الجبيل التجاري

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إضافة خدمة الشحن الجديدة "EJBS" التابعة لشركة Emirates Shipping Line إلى ميناء الجبيل التجاري، والتي تربط المملكة بموانئ الإمارات والكويت.
وتسهم الخدمة الجديدة في تسهيل احتياجات السوق، والتجارة المتنامية في المنطقة، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، وفقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الجبيل التجاري بموانئ جبل علي بالإمارات، والشويخ بالكويت، بطاقة استيعابية تبلغ 1,800 حاوية قياسية.
ويشكل ميناء الجبيل التجاري أحد الموانئ الرئيسة الداعمة لحركة الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، خاصة المنتَجات الصناعية، ومنتَجات مصانع البتروكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية، مما يسهِم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة.