تربط المملكة بموانئ الإمارات والكويت.. إضافة خدمة الشحن "EJBS" إلى ميناء الجبيل التجاري

وتسهم الخدمة الجديدة في تسهيل احتياجات السوق، والتجارة المتنامية في المنطقة، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، وفقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.