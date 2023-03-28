"البحر الأحمر الدولية" تعقد شراكة لإطلاق "روزوود أمالا".. منتجع بمميزات استثنائية

يُذكر أن " أمالا" تقع ضمن نطاق محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، وتمتد على مساحة 4.155 كيلومترًا مربعًا، وتتميز بمناظر طبيعية خلابة ونظم بيئية طبيعية متنوعة على مدار العام، وتجري المرحلة الأولى من مشروع أمالا التي تركز على المخطط الرئيس لـ"تربل باي".