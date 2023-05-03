فبراير 2024.. معرض Big 5 Construct Saudi يعود إلى واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات

وتضم لجنة القيادة في Gigaprojects كلًّا من: "ديفيد واتكينز" رئيس التوصيل في شركة الدرعية، "مارك غراهام" المدير التنفيذي للهندسة التقنية في ROSHN، "كاتارينا أوهيروفا هاسباني" الشريكة والمديرة العالمية للاستراتيجية والمشورة في AESG، بالإضافة إلى فهد البلوي رئيس قسم البناء في AMAALA؛ حيث أكدوا جميعًا على الحاجة إلى توحيد المواصفات والعقود الفنية في المملكة، ورقمنة أنظمة إدارة البيانات وإدارة العمليات؛ فضلًا عن زيادة الشراكات مع الشركات المحلية والدولية للاستفادة من خبرة كليهما؛ بينما دعا خبراء وقادة الصناعة إلى تنفيذ اتفاقيات شراء رئيسية لتجميع طلبات العمل وتنظيم برامج إرشادية للمواهب المحلية في المملكة.