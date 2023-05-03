فبراير 2024.. معرض Big 5 Construct Saudi يعود إلى واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات

من المنتظر أن يعود معرض Big 5 Construct Saudi إلى واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 26 إلى 29 فبراير في 2024، بعد اختتام ناجح لنسختها الحادية عشرة بحضور أكثر من 44.542 زائرًا لأكبر حدث بناء في المملكة.
وأوضح محمد كازي، نائب رئيس شركة dmg events المنظمة للمعرض، أن الزيادة الهائلة بنسبة 104٪ سنويًّا في حضور الزوار في Big 5 Construct Saudi 2023، هي شهادة على التزام الحدث الثابت بتقديم قيمة لرواد المشاريع.
ولفت كازي إلى أن هذا الإنجاز المذهل يضع شركة Big 5 Construct Saudi بقوة كلاعب وعامل رائد ومؤثر في مشهد البناء والإنشاء السعودي".
وأضاف: سيكون قطاع المنتجات عنصرًا رئيسيًّا في المعرض الذي يستمر أربعة أيام في العام المقبل، مع التركيز على قطاعات جديدة مثل تصنيع الصلب والخرسانة، والتصميم المعماري والحضري، وتصميم المناظر الطبيعية والتكنولوجيا وما إلى ذلك.
وتابع كازي: سيحقق قطاعا الصلب والخرسانة أحدث التطورات في المواد وتطبيقاتها في البناء؛ في حين أن قطاعي التصميم المعماري والحضري وتصميم المناظر الطبيعية سيوفران رؤى حول تخطيط وتنفيذ المشاريع الخضراء والمستدامة.
وباستخدام التكنولوجيا التي تساعد من تطوير هذا النوع من الصناعات، سيعرض الحدث أحدث الابتكارات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأتمتة وحلولًا إنشائية رقمية متطورة.
حيث سيقدم Big 5 Construct Saudi -وفق "كازي"- تجربة معرض شاملة تغطي جميع جوانب صناعة البناء، من التصميم إلى الانتهاء من المشروع.
وأضاف محمد كازي أن "معرض Big 5 Construct Saudi يركز على تجزئة المنتجات في عام 2024، وهو استجابة في الوقت المناسب للاحتياجات المتطورة لسوق البناء السعودي مع مشاريع قيد الإعداد بقيمة 1.6 تريليون دولار. ومن خلال الجمع بين الجهات الفاعلة في الصناعة من قطاعات محددة، يوفر الحدث منصةً قيمة للتواصل وتبادل المعرفة واستكشاف فرص عمل جديدة. نعتقد أن هذا النهج المستهدف سيساعد في دفع الابتكار والنمو في صناعة البناء".
وأكمل: سيعود أكبر معرض تجاري في المملكة العربية السعودية بسلسلة مجانية من ورش اقتصادية معتمدة وحاصلة على التطور المستمر. كما سيصاحب المعرضَ عددٌ من المعارض والفعاليات المتخصصة، والتي تشمل معرض HVAC R Expo Saudi، ومعرض Surface & Stone Saudi Arabia، وكذلك معرض FM Saudi Expo & Saudi Clean Expo.
بدوره قال عمرو المصري، المدير العام لشركة Carrier Saudi Arabia: "إن النسخة السادسة من معرض HVAC R Expo أوفت بوعودها بأن تكون حدثًا رئيسيًّا آخر في مشهد البناء السعودي".
وأضاف "المصري" كان معرض HVAC R الذي يتم تنظيمه جنبًا إلى جنب مع حدث The Big 5 السعودي، مفيدًا مرة أخرى في جلب صانعي القرار والمصنّعين تحت سقف واحد؛ حيث تم تقديم أحدث الحلول للسوق السعودية للمقاولين الرئيسيين والموزعين والمستخدمين النهائيين، والعديد من رواد المشاريع الآخرين؛ حيث رحّب فريق Carrier لدينا بالمتخصصين في الصناعة والضيوف المتميزين في جناحنا".
ويجمع معرض Big 5 Construct Saudi أكبر الأسماء في سوق الإنشاءات في المملكة، وقد ضم أكثر من 820 عارضًا محليًّا ودوليًّا من 40 دولة، الذين عرضوا بشكل جماعي أحدث المنتجات والخدمات والابتكارات التكنولوجية التي تلبي احتياجات الصناعة بأكملها. حيث وقعت الشركات صفقات بقيمة 560.6 مليون دولار في المعرض في عام 2023، مع مبيعات متوقعة بقيمة 1.12 مليار دولار.
ومع أكبر وجود دولي له حتى الآن، شهد المعرض الذي استمر أربعة أيام 12 جناحًا مخصصًا لإظهار حلول بناء مميزة من النمسا والصين ومصر وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا والكويت وبولندا وقطر وإسبانيا وتركيا.
وتابع "المصري": حضر العرض المشاريع العملاقة (Gigaprojects) التي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية؛ بما في ذلك نيوم، والبحر الأحمر الدولية، وشركة الدرعية، والقدية، وروشن؛ حيث أتاح الحدث فرصة لهذه التطورات للتعاون مع خبراء الصناعة والموردين والمستثمرين لتعزيز خطط التنمية الخاصة بهم.
وعَقّب كبير مسؤولي التوصيل في شركة الدرعية، ديفيد واتكينز قائلًا: "بالنسبة لبوابة الدرعية، من المهم حضور Big 5 Construct Saudi. وعلينا كشركة واسعة النطاق؛ أن نتعامل مباشرة مع سلسلة التوريد، سواء أكانت من كبار المقاولين أو الموردين أو الموزعين.. تلعب Big 5 Construct Saudi دورًا محوريًّا في تلك المشاركة".
وأصبحت Big 5 Construct Saudi منصة لتبادل المعرفة تجمع بين متخصصي البناء من جميع قطاعات الصناعة للاستفادة من ورش المحادثات المعتمدة (التطوير المهني المستمر)، وجلسات فِرَق القيادة والخبراء.
وتضم لجنة القيادة في Gigaprojects كلًّا من: "ديفيد واتكينز" رئيس التوصيل في شركة الدرعية، "مارك غراهام" المدير التنفيذي للهندسة التقنية في ROSHN، "كاتارينا أوهيروفا هاسباني" الشريكة والمديرة العالمية للاستراتيجية والمشورة في AESG، بالإضافة إلى فهد البلوي رئيس قسم البناء في AMAALA؛ حيث أكدوا جميعًا على الحاجة إلى توحيد المواصفات والعقود الفنية في المملكة، ورقمنة أنظمة إدارة البيانات وإدارة العمليات؛ فضلًا عن زيادة الشراكات مع الشركات المحلية والدولية للاستفادة من خبرة كليهما؛ بينما دعا خبراء وقادة الصناعة إلى تنفيذ اتفاقيات شراء رئيسية لتجميع طلبات العمل وتنظيم برامج إرشادية للمواهب المحلية في المملكة.
وعلى صعيد آخر هناك فريق خبراء يديره داركو ماكورا فسيوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخولي وريك هوبر فسيوب العضو المنتدب في المملكة العربية السعودية، وموت ماكدونالد، جون دافي مسيوب مدير مشروع Faithful + Gould؛ بالإضافة إلى راشيل جونز MCIOB مدير الانتقال الرئيسي في JLL، ونورمان سميث MCIOB مدير Currie & Brown. حيث شاركوا وجهات نظرهم حول أحدث الاتجاهات والابتكارات، من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إلى الروبوتات المتقدمة والأتمتة؛ حيث ناقشوا كيف يمكن للتكنولوجيا تحويل مشهد ومستقبل البناء والتشييد في المملكة.
وأضاف محمد كازي: "كأكبر حدث إنشائي في المملكة، سيواصل معرض Big 5 Construct Saudi إظهار مرونة الصناعة وتصميمها على مواصلة دفع نمو البلاد للمشاريع الضخمة والجديدة والمستمرة والمخطط لها بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030".
واختتم "كازي" حديثه قائلًا: "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الرحلة نحو تشكيل مستقبل صناعة البناء في المملكة".
يعود Big 5 Saudi، أكبر حدث إنشائي في المملكة، إلى الرياض، ليعرض توسعًا رائعًا في الحجم والنطاق.
ومن المتوقع وجود أكثر من 28000 متخصص في البناء والإنشاء، و750 عارضًا من 40 دولة في مركز معارض ومؤتمرات جبهة الرياض في الفترة من 18 إلى 21 فبراير 2023.
ويصاحب المعرضَ عدد من المعارض والفعاليات المتخصصة، التي تشمل معرض HVAC R Expo Saudi، ومعرض Surface & Stone Saudi Arabia، وكذلك معرض FM Saudi Expo.
ويشتمل المعرض على ثمانية أقسام تستعرض أغلفة المباني والإنشاءات الخاصة، والمساحات الداخلية والتشطيبات للمباني، وتقنيات وابتكارات الإنشاء، ومواد وأدوات البناء، والمصانع والآلات والمركبات، والإنشاءات الجاهزة والمعيارية، والأمن ومراقبة الدخول، بالإضافة إلى خدمات الطاقة الشمسية وخدمات الميكانيكا والكهرباء والهندسة.
كما ستقدم The Big 5 Saudi في إصدارها الحادي عشر إلى المملكة، الإصدارات الافتتاحية من النوافذ والأبواب والواجهات وفعاليات الزجاج السعودي؛ مما يوفر للزوار في المملكة العربية السعودية وصولًا لا مثيل له إلى العلامات التجارية الرائدة في هذه المجالات.
ويقدم The Big 5 Saudi مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة والتكنولوجيا المتطورة والرؤى الصناعية القيمة؛ وهو حدث لا بد من حضوره لمحترفي صناعات الإنشاء والعمران.
ولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة www.thebig5saudi.com.
تعتبر مؤسسة dmg events الإعلامية جهة رائدة في تنظيم الفعاليات على أرض الواقع، كما تُعد ناشرًا في المجلات التجارية المختصة.
وتسعى إلى ربط الشركات بالمجتمعات ذات الصلة وإنشاء أسواق نابضة بالحياة وتسريع أعمالها من خلال الفعاليات الحية.
وتنظم dmg events أكثر من 80 فعالية في 25 دولة، وتستقطب أكثر من 425.000 من الزوار والمندوبين كل عام؛ حيث تتضمن محفظة منتجات الشركة العديد من الفعاليات الرائدة في الصناعة في قطاعات الطاقة والبناء والضيافة والتصميم والطلاء والنقل. ADIPEC وBIG 5 وGastech وEGYPS وThe Hotel Show وINDEX هي مجموعة من الأحداث الرئيسية للشركة.
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