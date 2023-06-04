ميناء الملك عبدالله يُسجل رقمًا قياسيًا لمناولة أكثر من 20 حاوية

ويُعد ميناء الملك عبدالله، أحد أكبر مشروعات البنية التحتية العملاقة في الشرق الأوسط، وقد تمَّ بناؤه وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير، وهو مصمم لدعم التجارة والنمو الاقتصادي في المملكة لعقود قادمة، لناحية تجهيزه بأحدث المعدات، بما في ذلك الرافعات الأكبر والأكثر تطورًا في العالم، وأرصفة الـ 18 مترًا الأعمق في العالم.