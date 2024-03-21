طفرة تقنية مُذهلة.. استخراج الأوردة البديلة للشرايين باستخدام المنظار في "قلب" المدينة المنورة

وأضاف التجمع أنها تعد نقلة نوعية في تقنية عمليات القلب حيث إنها ساعدت بشكل ملحوظ من سرعة استعادة حركة المريض وعودته لحياته الطبيعية، إضافة إلى تجنب التهاب الجروح والآلام كما أنها تجميلية بعيدًا عن الندبات الجراحية التقليدية، مشيرًا إلى أن المركز خلال الـ 4 أشهر الماضية أجرى ما يزيد على 50 عملية جراحية تم استخراج الوريد فيها بالتقنية الحديثة.