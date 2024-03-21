طفرة تقنية مُذهلة.. استخراج الأوردة البديلة للشرايين باستخدام المنظار في "قلب" المدينة المنورة

تمكن الفريق الطبي الجراحي في مركز أمراض وجراحة القلب عضو تجمع المدينة المنورة الصحي أخيرًا من إضافة أحدث التقنيات والتطورات الطبية العالمية واستخدامها كإجراء روتيني، وذلك من خلال تحويل عملية استخراج وتحضير أوردة الساق المستخدمة في عمليات القلب المفتوح لزراعة مجازات الشرايين التاجية من الشق الجراحي التقليدي المعتاد لكامل الساق إلى تدخل جراحي دقيق باستخدام تقنية المنظار وفتحة لا تتجاوز 1,5 سم.
وأوضح تجمع المدينة الصحي أن طريقة تحضير أوردة الساق التي تتم عن طريق المنظار تتميز بتجنب الشق الجراحي الطويل على الساق ما يساعد على تماثل الجرح للشفاء في وقت قصير ويؤدي إلى استعادة حركة المريض بشكل سريع، إضافة إلى تجنب التهاب الجروح ومعاناة المريض من الآلام المزعجة التي كانت تحدث في السابق مع الطريقة التقليدية الشائعة.
وأضاف التجمع أنها تعد نقلة نوعية في تقنية عمليات القلب حيث إنها ساعدت بشكل ملحوظ من سرعة استعادة حركة المريض وعودته لحياته الطبيعية، إضافة إلى تجنب التهاب الجروح والآلام كما أنها تجميلية بعيدًا عن الندبات الجراحية التقليدية، مشيرًا إلى أن المركز خلال الـ 4 أشهر الماضية أجرى ما يزيد على 50 عملية جراحية تم استخراج الوريد فيها بالتقنية الحديثة.