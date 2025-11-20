طقس نهاية الأسبوع .. الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.