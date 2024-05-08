"الربيعة" يدعو الراغبين في أداء العمرة إلى استغلال الفترة الحالية: الأنسب قبل موسم الحج

يُذكر أن عقوبة كل مَن يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكمٍ قضائي، وترحيل الناقل المخالف؛ إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً، وتتعدّد الغرامة المالية بتعدُّد المخالفين المنقولين.