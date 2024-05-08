"الربيعة" يدعو الراغبين في أداء العمرة إلى استغلال الفترة الحالية: الأنسب قبل موسم الحج

دعا وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة؛ الراغبين في أداء العمرة، إلى المبادرة هذه الأيام؛ باعتبارها مناسبة قبل بداية موسم الحج.
وقال الربيعة؛ عبر حسابه الرسمي على منصة X، الحرم المكي الشريف هذه الأيّام فرصة مناسبة لمَن أراد العمرة، خلال الـ 10 أيام المقبلة، قبل موسم الحجّ، تقبَّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال.
وكانت وزارة الداخلية قد أكّدت أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها (10,000) ريال، في حال تكرار المخالفة، مؤكدةً أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.
يُذكر أن عقوبة كل مَن يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكمٍ قضائي، وترحيل الناقل المخالف؛ إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً، وتتعدّد الغرامة المالية بتعدُّد المخالفين المنقولين.
وحثّت الوزارة على الإبلاغ عن المخالفين بالاتصال على (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.