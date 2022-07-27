القيادة تهنئ رئيس جمهورية البيرو بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس خوسيه بيدرو كاستيو تيرونيس؛ رئيس جمهورية البيرو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس خوسيه بيدرو كاستيو تيرونيس؛ رئيس جمهورية البيرو.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.